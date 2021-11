Gersthofen

Gersthofen will Teil des Naturparks Westliche Wälder werden

Der Verein Naturpark Augsburg-Westliche Wälder investiert viel in die Landschaftspflege und Umweltbildung. Neu ist die Stelle eines Naturpark-Rangers. Mit Maximilian Fader will die Stadt Gersthofen nun neue Nordic-Walking-Routen abstimmen.

Plus Nordic-Walking-Strecken in den westlichen Stadtteilen ist der Siegervorschlag beim Gersthofer Bürgerhaushalt. Zur Realisierung muss die Stadt eine Bedingung erfüllen.

Von Gerald Lindner

Nordic Walking ist bei vielen Freizeitsportlern beliebt. Beim Bürgerhaushält gehörten neue Strecken zu den Siegervorschlägen. Die Stadt will jetzt zwei Routen in den westlichen Stadtteilen entwickeln. Die Realisierung dieses zusätzlichen Freizeitangebots ist aus mehreren Gründen allerdings nicht so einfach. Deswegen macht die Stadtverwaltung einen Vorschlag.

