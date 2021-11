Gersthofen will im Jahr 2022 keine neuen Schulden machen

Plus Gersthofen will im kommenden Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Dies wurde bei der Vorstellung der Eckdaten des Haushalts 2022 deutlich. Dennoch wird investiert.

Baumaßnahmen für 13,4 Millionen Euro, aber dennoch keine Neuverschuldung. So sehen die Eckdaten des Gersthofer Haushalts 2022 aus, die Kämmerer Manfred Eding dem Stadtrat vorstellte. Mit einem Gesamtvolumen von 92,3 Millionen Euro fällt er um knapp 23 Millionen geringer aus als 2021. Dennoch soll im kommenden Jahr teilweise kräftig investiert werden.