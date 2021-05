Gersthofen

Gersthofen zeichnet besondere Bürger aus

Plus Ehrenamt macht eine Stadt lebenswert, auch in Gersthofen. Drei Bürgerinnen und Bürger haben jetzt in ganz kleinem Rahmen eine große Auszeichnung erhalten.

Von Jana Tallevi

Bereits im vergangenen Jahr fasste der Stadtrat Beschlüsse, die für drei Gersthoferinnen und Gersthofer einen besonderen Moment in ihrem Leben bedeuten sollten. Denn der Rat sprach sich für die Ehrung dreier Personen aus, die sich durch besondere sportliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement auszeichneten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Verleihung der Auszeichnungen in festlichem Rahmen mehrfach verschoben werden. Nun gab es jedoch eine Alternative in kleinster Runde, welche Bürgerinnen und Bürger auf dem YouTube-Kanal der Stadt Gersthofen jederzeit nachverfolgen können.

