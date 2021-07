Gersthofens Bauhof erhält ein neues Auto für Winterdienst und Pflege

Plus Erleichterung für den Winterdienst: Das alte Mehrzweckfahrzeug des Gersthofer Bauhofs soll ersetzt werden. Und auch im Bauhofgebäude tut sich bald etwas.

Es ist im Winter als Schneepflug und zum Streuen im Einsatz - und nicht nur dann. Nun ist das alte Mehrzweckfahrzeug des Gersthofer Bauhofs in die Jahre gekommen. Es soll durch ein neues ersetzt werden, beschloss der Bauausschuss. Und auch bei den Gebäuden des Bauhofs an der Dieselstraße sollen Änderungen vorgenommen werden.