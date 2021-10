Gersthofer Aktive bereiten Kol-La-Faschingssitzungen für 2022 vor

Plus Dieses Jahr mussten die Gersthofer Kol-La-Sitzungen coronabedingt ausfallen. 2022 wollen die Organisatoren wieder auf die Bühne. Es ist noch einiges zu klären.

Mehrere Hundert Aktive gestalten jährlich die Gersthofer Kol-La-Faschingssitzungen. In diesem Jahr musste die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch im Jahr 2022 soll es wieder weitergehen. Darüber sind sich die Verantwortlichen einig. Bis sich am 11. Februar der Vorhang zur Premiere öffnen kann, sind allerdings noch einige Unwägbarkeiten zu klären.