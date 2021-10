Gersthofen

06:00 Uhr

Gersthofer Familienstation berät jetzt in der neuen Begegnungsstätte

Nun hat die Gersthofer Familienstation ihre neuen Räume im Begegnungszentrum du&hier der Stadt Gersthofen bezogen: (von links) Inga Wiedemann Leitung (Familienstützpunkt), Ulrike Rahm-Cordas (Bereichsleitung Ambulante Hilfen), Bürgermeister Michael Wörle, Daniela Schöbel (Leitung Familienstation), Verena Nittmann (Leitung Ambulante Angebote), Stefan Krug (Ansprechpartner für Soziales der Stadt Gersthofen und Leitung der Begegnungsstätte du&hier), Elisabeth Vogl (Integrations- und Gemeinwesenarbeit an der Familienstation).

Plus Die neue Begegungsstätte der Stadt Gersthofen "du & hier" ist bezogen. Nun kommt dort noch ein weiteres Angebot dazu. Und das hat große Vorteile.

Mitte September weihte die Stadt Gersthofen ihre neue Begegnungsstätte du & hier an der Ludwig-Herrmann-Straße Ecke Kirchstraße offiziell ein. In den neuen Räumlichkeiten ist nun auch die Familienstation Gersthofen untergebracht, in der unter anderem auch eine Außensprechstunde der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Augsburg stattfindet. Warum die Verantwortlichen sich dadurch eine wesentliche Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger erhoffen.

