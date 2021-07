Gersthofen

Gersthofer Josef Pröll: "Ich bin stolz, dass meine Eltern so mutig waren"

Plus Während des NS-Regimes wurde die Familie verfolgt. Aber auch danach hatten die Prölls unter Vorurteilen zu leiden. Josef Pröll über seine Jugend in Gersthofen.

Von Diana Zapf-Deniz

Die Mittelschule in Gersthofen wurde nach seiner Mutter Anna Pröll benannt, die während des NS-Regimes von Jugend an Widerstand leistete. Sie wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und war Ehrenbürgerin der Stadt Augsburg. Insgesamt hat seine Familie über dreißig Jahre Konzentrationslager durchlitten und drei Familienmitglieder sind darin zu Tode gekommen. Josef Friedrich Pröll wurde 1953 im Wöchnerinnenheim in Augsburg als zweites Kind von Anna und Josef Pröll geboren, lebt seit seiner Kindheit in Gersthofen, besuchte dort die Pestalozzischule und ist gelernter Technikermeister. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und zwei Enkelkinder. Sein ganzes Leben hat ihn diese bedrückende Geschichte seiner Familie begleitet.

