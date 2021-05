Gersthofer Jugendorchester befasst sich mit Fake News

Was kann jeder gegen Fake News im Netz tun? Mit dieser Frage befassten sich die Musiker des Jugendorchesters Gersthofen. Sie bekamen wichtige Tipps.

Das Jugendorchester Gersthofen (Jugge) ist auch jenseits der Musik aktiv. Nun befassten sich die Musikerinnen und Musiker bei einem Online-Informationsabend mit Strategien, wie man gegen Fake News im Netz vorgehen kann. Es referierte Tabea Schneider von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Augsburg. Sie machte den Musikern einige nützliche Vorschläge.

Wenn sich Menschen machtlos und unsicher fühlen, suchen sie Halt; besonders dann sind sie anfällig für Fake News und Verschwörungsmythen, die ihnen Sicherheit versprechen. Hinzu kommt, dass sich emotional besetzte Themen wie zum Beispiel Corona sechsmal schneller verbreiten als normale Nachrichten - und dass wir alles ungefiltert aus aller Welt bekommen. Was kann jeder Einzelne dagegen tun?

Falschmeldungen ignorieren oder gewaltfrei antworten?

Tabea Schneider erklärte: "Man kann solche Falschmeldungen einfach ignorieren und somit dem Absender keine Macht geben." Wer stille Mitleser vor einer Falschinformation schützen will, kann mehr tun: "Man kann gewaltfrei antworten und solche Meldungen als falsch benennen oder als weitere Stufe in einer Gegenrede darstellen, dass man anderer Meinung ist." Zudem bestehe die Möglichkeit, den Absender zu melden oder aus der Gruppe zu werfen. "Jeder Einzelne hat die genannten Maßnahmen selbst in der Hand", machte Tabea Schneider deutlich. Interessant war vor diesem Hintergrund die Aussage, dass die hierzu erforderliche Medienkompetenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgrund der in Schule und Freizeit breiter durchgeführten Medienbildung und der aktiveren Mediennutzung stärker ausgeprägt ist.

Organisiert und moderiert wurde der Online-Infoabend von Lena-Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin beim Kreisjugendring Augsburg-Land - eine Institution, mit der das Jugendorchester immer wieder zusammenarbeitet. (AZ)

