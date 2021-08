Gersthofer Mittelschule verabschiedet Abschlussjahrgang

Plus Den Widrigkeiten des Pandemieschuljahrs getrotzt: Nun heißt es für die Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule Abschied nehmen. Warum Tränen fließen.

Schülerinnen und Schüler trotzten den Widrigkeiten des Pandemieschuljahres - nun wurden die Absolventen der Anna-Pröll-Mittelschule verabschiedet. Dabei drehte sich das Programm allerdings nicht nur um Corona. Es gab durchaus Positives zu berichten. Warum diesmal zwei Feiern stattfinden mussten.