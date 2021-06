Gersthofer Mühlängerle macht Wohnen im Grünen möglich

Plus 20 Grundstücke sollen im künftigen Baugebiet Mühlängerle nahe dem Gersthofer Lechkanal entstehen. Dabei schlägt die Stadt einen Weg zu mehr Ökologie ein.

Mehr Biodiversität im Neubaugebiet: Dafür will die Stadt Gersthofen mit ihrem Bebauungsplan für das Mühlängerle sorgen. 20 Grundstücke auf dem Areal westlich des Lechkanals, das der Stadt gehört, sollen verkauft werden. Das bringt der Stadt nicht nur eine Menge Geld. Bei den Festsetzungen im Bebauungsplan wird erstmals verstärkt auf Biodiversität geachtet. Das zeigt sich in einigen Details, die jetzt im Planungsausschuss zur Sprache kamen.