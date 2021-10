Gersthofer Naturfreunde wachsen trotz Corona-Pandemie

Mehr Mitglieder trotz der Corona-Pandemie. Die Gersthofer Naturfreunde haben die vergangenen Monaten gut überstanden. Es gab eine weitere gute Nachricht.

Mit inzwischen 800 Mitgliedern gehören die Gersthofer Naturfreunde bundesweit zu den größten Ortsgruppen. Die Zahl der Mitglieder konnte trotz der monatelangen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie ihren Mitgliederstand sogar deutlich ausbauen. Die Jahreshauptversammlung des Vereins bot aber weiteres Erfreuliche.

Üblicherweise findet die Mitgliederversammlung der Naturfreunde Gersthofen im März statt, musste aber wie viele andere Veranstaltungen auch wegen Corona verschoben werden. Nach den Lockerungen konnte die Versammlung nun nachgeholt werden. Die Vorsitzende, Barbara Schimanski, blickte in ihrem Bericht zum Jahr 2020 auf diese besondere Situation zurück. So konnten die Feierlichkeiten zum 100. Vereinsjubiläum nicht stattfinden. "Die vereinseigene St. Klaus Hütte in Muttershofen ist nach wie vor geschlossen – hier rechnen wir aber mit einer baldigen Öffnung.", so die Vorsitzende.

Große Nachfrage nach Training an der Gersthofer Westendstraße

Es gab aber auch Lichtblicke: Mit viel Phantasie und großem organisatorischen Aufwand gelang es den Fachabteilungen unter Beachtung der Corona-Regeln den Mitgliedern ein Angebot an Berg- und Bike Touren zu machen. Groß war auch die Nachfrage nach dem Kinder Bike- und Outdoor Training im Vereinsgelände an der Westendstraße. Mit diesem Programm konnten die Mitgliederzahlen trotz Corona deutlich gesteigert werden und spielen nun bundesweit ganz vorne mit.

Im Anschluss an den Bericht wurden etliche Mitglieder für ihre jahrelange Mitgliedschaft bei den Naturfreunden geehrt. Herausragend dabei die Ehrung von Fritz Peter. Dieser ist bereits seit 65 Jahren dem Verein treu geblieben. (AZ)

