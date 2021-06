Gersthofer Open-Air-Kino-Premiere fällt ins Wasser

Am Donnerstag sollte in Gersthofen die Premiere des ersten Open-Air-Kinos stattfinden. Doch schlechte Wetterprognosen machten einen Strich durch die Rechnung.

Drohende Unwetter vereiteln die Premiere: Die erste Vorstellung im Rahmen des Gersthofer Kinosommers sollte am Donnerstagabend, 24. Juni, auf dem Brachgrundstück im Zentrum der Stadt stattfinden. Doch schlechte Wetterprognosen veranlassten die Veranstalter zur Absage. So soll es nun weitergehen.

Gersthofer Open-Air-Kino: Es gibt Gewitterwarnungen

"Leider müssen wir aufgrund von eindeutigen Gewitterwarnungen die heutige Eröffnung des Gersthofer Kinosommers absagen", schreiben die Veranstalter - die Liliom-Betreiber - Daniela Bergauer und Michael Hehl. "Wir möchten keinen Gast einem unnötigen Risiko aussetzen." Alle bereits gekauften Tickets werden deshalb umgehend storniert und das Geld an das Zahlungsmittel, mit dem die Tickets gekauft wurden, zurücküberwiesen. "Wir hoffen, am Freitag, 25. Juni, mit dem Film 'Der Rausch' offiziell loslegen zu können und warten die Entwicklungen auf dem Wetterradar ab", so Michael Hehl.

Doch für die Zuschauer, deren Kinoabend am Donnerstag buchstäblich ins Wasser gefallen ist, hat Hehl einen Trost bereit: "Wir haben die Wiederholung der heute ausgefallenen Veranstaltung für Dienstag, 29. Juni, ab 21 Uhr wieder mit dem Film 'Der Rausch' geplant."

Das Programm der kommenden Tage gibt's unter www.gersthoferkinosommer.de. Dort können auch die Tickets gebucht werden. (lig)