Gersthofen

vor 48 Min.

Gersthofer Stadtkapelle freut sich über Pro-Musica-Plakette

Plus Bei einem feierlichen Festakt in der Stadthalle hat die Stadtkapelle von Kunst- und Musikminister Bernd Sibler die begehrte Auszeichnung erhalten.

Von Elmar Knöchel

Die Pro-Musica-Plakette ist nicht einfach eine Auszeichnung. Sie wird nur an Ensembles verliehen, die mindestens 100 Jahre alt sind und sich in dieser Zeit um die Kultur und die Volksbildung in ihrer Heimat verdient gemacht haben. So jedenfalls heißt es in der Erklärung des Stifters, dem ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Um die Auszeichnung zu erhalten, bedarf es einer genauen Prüfung und der Kontrolle von Gründungsurkunden und ähnlichen Schriftstücken. So haben das die Gersthofer geschafft.

