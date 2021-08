Gersthofen

18:53 Uhr

Gersthofer Stadtrat ebnet den Weg für 65 Wohnungen an der Sportallee

Anstatt der alten Humbaur-Villa (unten Mitte) soll an der Gersthofer Sportallee auf Höhe des Freibads Gerfriedswelle eine Wohnbebauung entstehen.

Plus Wohnquartier statt alter Villa: An der Gersthofer Sportallee sollen neue Wohnungen entstehen. Diese werden in der Stadt dringend gebraucht. Dennoch gab es im Stadtrat Kritik.

Von Gerald Lindner

Die alte Villa der Familie Humbaur an der Gersthofer Sportallee und weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft sollen abgerissen werden. Stattdessen ist ein Wohnquartier geplant. Bei der Auslegung gab es keine Anregungen oder Bedenken. Mit einer Gegenstimme beschloss der Stadtrat die Satzung des entsprechenden Bebauungsplans. Dennoch blieb das Bauvorhaben im Gersthofer Gremium nicht ohne Kritik. So wurde diese begründet.

