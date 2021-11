Gersthofen

16:18 Uhr

Gersthofer bekommen die Rettungsmedaille

Plus Ein sechsjähriger Bub will im Sommer im Lech baden. Doch plötzlich reißt ihn die schnelle Strömung fort. Zwei Männer reagieren blitzschnell.

Von Matthias Schalla

Bei diesem Einsatz zählte jede Sekunde. Ein sechsjähriger Bub wollte sich im Sommer des vergangenen Jahres ein wenig im Lech abkühlen. Doch plötzlich riss ihn die Strömung mit, das Kind drohte zu ertrinken. Ohne lange zu überlegen sprang Cevat Budal sofort ins Wasser, um den Buben zu retten. Dabei brachte er sich aber selbst in Lebensgefahr, was Florian Mangold glücklicherweise vom Ufer aus mitbekam. Beiden Männern aus Gersthofen bekamen von Ministerpräsident Markus Söder am Montag in München für ihre Rettungsaktion die Bayerische Rettungsmedaille. Mangold allerdings war zur Ehrung nicht erschienen.

