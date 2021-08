Gesprühte Schülerkunst ziert Autobahnunterführung in Gersthofen

Plus Eine Unterführung, die viele Kinder nutzen, war mit üblen Graffitis besprüht. Gersthofer Mittelschüler sorgten dafür, dass sie wieder ein Schmuckstück ist.

Aus einem Schandfleck wird ein farbiges Schmuckstück: Kurz vor Schuljahresende haben die siebten Klassen der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen ein ganz besonderes Projekt abgeschlossen. Gemeinsam mit dem Verein Die Bunten aus Augsburg gestalteten sie die Autobahnunterführung zwischen Kapellen- und Römerstraße in Gersthofen. Das wunderte manche Spaziergänger und Radfahrer.