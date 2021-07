Große Mehrheit für Dennis Stolarski als Gersthofer SPD-Vorsitzender

Plus Sechs Jahre war Janine Hendriks Gersthofer SPD-Vorsitzende. Nun stellte sie ihr Amt zur Verfügung. Ein Nachfolger wurde mit klarem Ergebnis gewählt.

Sechs Jahre lang führte Janine Hendriks die Geschicke der Gersthofer SPD. Bei den Neuwahlen trat sie allerdings nicht mehr an. Mit 96 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten die SPD-Mitglieder mit Dennis Stolarski den jüngsten Ortsvereinsvorsitzenden ihrer fast 120-jährigen Geschichte.