Großes Finale für Ulrich Fischer bei den Blasharmonikern

Plus Nach fast drei Jahrzehnten legt der Gründer der Blasharmoniker den Taktstock beiseite. Sein letzter Auftritt als Dirigent wird für Gersthofen zu einem großen Ereignis.

Er hat nicht nur die Gersthofer Blasharmoniker gegründet, sondern sie auch als musikalischer Leiter und Freund über 27 Jahre begleitet. Nun hat Ulrich Fischer sein letztes Konzert als Dirigent bestritten und danach seinen Taktstock das letzte Mal zur Seite gelegt. Für ihn war es ein besonderes Erlebnis.