Impfungen bei Ikea in Gersthofen gehen in die Verlängerung

Impfwillige aus dem Landkreis Augsburg können auch weiterhin bei Ikea in Gersthofen eine Spritze gegen das Coronavirus bekommen.

Seit dem 11. August können sich auf dem Parkplatz vor dem Einrichtungshaus Ikea in Gersthofen impfwillige Bürgerinnen und Bürger gegen Corona impfen lassen. Die Aktion kam bisher so gut an, dass der Landkreis Augsburg sie nun bis einschließlich Dienstag, 31. August, verlängert. Die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen, nutzten in den ersten fünf Tagen bereits 297 Menschen.

Jeder, unabhängig vom Wohnort, kann sich in dem Zelt im Parkbereich C täglich (außer sonntags) von 10 bis 18 Uhr seine Erst- oder Zweitimpfung mit dem Wirkstoff von der Firma Biontech holen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren, die vorbeikommen, werden ausschließlich mit einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern geimpft. Wer im Zelt vor dem Möbelhaus seine Erstimpfung erhält, bekommt seine Zweitimpfung wahlweise im Impfzentrum Bobingen oder Gablingen-Siedlung. Die Termine werden vor Ort vereinbart. Personalausweis und Impfpass sind mitzubringen. (dibi)

