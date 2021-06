In Gersthofen getankt, ohne zu bezahlen

Das war Vorsatz, sagt die Polizei: Ein Fahrer schraubte in Gersthofen seine Kennzeichen ab und tankte dann, ohne zu bezahlen.

Bereits am Donnerstag, 10. Juni, gegen 16.40 Uhr, schraubte der Lenker eines silberfarbenen BMW der 3er-Serie im Vorfeld seine Kennzeichen ab und betankte anschließend sein Fahrzeug für 70 Euro an der Tankstelle in der Henleinstraße. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er dann, ohne zu bezahlen, vom Tankstellengelände und flüchtete unerkannt. Fahrer des Autos war ein etwa 30-jähriger, schlanker, etwa 1,80 Meter großer Mann. Der Wagen war an der Beifahrerseite offenbar rostig.

Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (jah)

