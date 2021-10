Gersthofen

In Gersthofen gibt es jetzt Bücher aus dem Schrank

Ein öffentlicher Bücherschrank lädt jetzt auch auf dem Rathausplatz in Gersthofen zum Schmökern ein. Jetzt wurde er bestückt (von links): Erdogan Özil, Melanie Ender, Heike Buchhagen und Anneliese Endraß.

Plus Bücher aus dem Schrank - diese gibt es ab Sonntag auf dem kleinen Gersthofer Rathausplatz. Warum sich an dem Angebot auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Von Gerald Lindner

Wer gerne Bücher liest, möchte nicht unbedingt ständig viel Geld für neue Bände ausgeben. Manche haben auch eine Hemmschwelle, in eine Bücherei zu gehen. Dem will die Gersthofer Stadtbibliothek mit einem neuen Angebot abhelfen: Auf dem kleinen Rathausplatz wurde ein Bücherschrank aufgestellt. Dieser wird am Sonntag, 24. Oktober, eröffnet. Dann können sich die Gersthoferinnen und Gersthofer mit Lektüre kostenlos eindecken - aber auch selbst das Angebot auf den Regalen bereichern. Das ist ganz leicht.

