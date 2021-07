Industriepark Gersthofen stellt Ausbildungsangebot vor

Plus Der Industriepark Gersthofen gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben im Augsburger Land. Ein Infoabend für Schulabgänger stellt die gelehrten Berufe vor.

Mit mehr als hundert Auszubildenden ist die MVV Industriepark Gersthofen GmbH einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg. Das Unternehmen bildet für den eigenen Bedarf, aber auch für die im Industriepark angesiedelten Firmen aus. Die Betreiberfirma MVV setzt bei einem Ausbildungsabend auf das persönliche Gespräch mit Schulabgängern. Dabei geben auch die Auszubildenden Informationen aus erster Hand. Das Spektrum ist weit. In neun Berufen bietet der Industriepark Ausbildungen an.