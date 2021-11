Integrationspreis für Gersthofer Lerntreff Trettenbachhaus

Deutsch lernen, um einen Platz im Bildungssystem zu finden – darum geht es beim Lerntreff Trettenbachhaus in Gersthofen. Dafür gab es einen Integrationspreis.

Der Name ist nicht mehr Programm. Denn der Lerntreff Trettenbachhaus ist umgezogen. Er hilft in Gersthofen aber weiterhin Menschen, deutsch zu lernen und Interesse an deutscher Kultur zu entwickeln. Seit 2015 gibt es das Projekt des Helferkreises Asyl Gersthofen. Auch Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Einzelförderung bietet der Lerntreff an und trägt damit dazu bei, dass Einwanderer und Geflüchtete hier ihren Platz finden. Dafür gab es von der Regierung von Schwaben den Integrationspreis, überreicht vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann.

Zum Angebot des Lerntreffs gehören auch: Ein offenes Präsenzangebot an drei Abenden pro Woche, ein digitales Angebot an zwei Vormittagen, individuelle Lernprogramme für Grundschulkinder, eine Begleitung des Schulübertritts im Austausch mit Eltern und Lehrern und die Organisation von Ferienprogrammen.

Das Preisgeld wird in Gersthofen gut investiert

Für die 1000 Euro, die es mit dem Integrationspreis gab, gibt es schon eine Verwendung: Damit will der Lerntreff etwa Drucker kaufen, Abos für E-Learning-Kurse abschließen und Lernorte besuchen. Denn auch Ausflüge, die Interesse an deutscher Geschichte wecken, sind Teil des Programms. (AZ)

