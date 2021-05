Gersthofen

Jugendlicher sticht in Gersthofer Asylunterkunft auf Mitbewohner ein

Ein junger Mann sticht in einer Gersthofer Asylunterkunft mehrmals auf seinen Mitbewohner ein. Nun steht er vor Gericht.

Plus Immer wieder rammt ein junger Mann seinem Mitbewohner ein Messer in den Rücken. Das Opfer ist schwer verletzt, aber überlebt. Was nun mit dem mutmaßlichen Täter geschieht.

Von Philipp Kinne

Bis heute leidet das Opfer an den Folgen der Tat. "Ich habe immer Angst, wenn jemand hinter mir steht", sagt der 25-jährige Eritreer vor Gericht. Vor etwa einem Jahr rammte ihm sein Mitbewohner, ein Landsmann und Freund, plötzlich ein Messer in den Rücken. Immer wieder stach er mit der etwa zehn Zentimeter auf sein Opfer ein. "Warum hat der das gemacht?", fragte der 25-Jährige vor Gericht. Eine Antwort kann ihm der mutmaßliche Täter nicht geben. Er muss vermutlich lange Zeit der in einer Psychiatrie verbringen.

