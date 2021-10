Jugendlicher vermisst: Polizei sucht nach 15-Jährigem aus Gersthofen

Ein 15-Jähriger gilt laut Polizei als vermisst. Er verließ am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung in Gersthofen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen vermissten Jugendlichen. Seit Sonntagnachmittag, etwa 14 Uhr, wird der 15-jährige Rodriguez Haidar aus Gersthofen vermisst. Er soll am Sonntagnachmittag die elterliche Wohnung eigenständig verlassen haben. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt.

Der 15-jährige Rodriguez Haidar aus Gersthofen wird vermisst. Foto: Polizei

Am Montag konnte seine Mutter laut Polizei mit dem Vermissten telefonieren. Dabei soll er angegeben haben, in Richtung Baden-Württemberg unterwegs zu sein. Mögliche Aufenthaltsorte seien bereits überprüft worden, teilt die Polizei mit. Weitergehende Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis dato ohne Erfolg.

Die Polizei in Gersthofen nimmt Hinweise entgegen

Der 15-Jährige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Rodriguez ist 178 cm groß, von schlanker Statur und hat braune, kurzgewellte Haare, die nach vorne gekämmt sind. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeidienststelle in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 oder an jede andere Polizeidienststelle. (kinp)