Gersthofen

vor 33 Min.

KOL-LA 2022 hat ausgetanzt: Absage für Gersthofer Faschingssitzungen

Ausgetanzt! Zum zweiten Mal in Folge hat das Coronavirus zu einer Absage der Faschingssitzungen der Gersthofer Kol-La geführt.

Plus Die dramatische Pandemielage zwingt zu einer Absage der beliebten Faschingssitzungen in Gersthofen

Von Oliver Reiser

Am 11. 11. haben die Narren im Rheinland noch kräftig den Auftakt der fünften Jahreszeit gefeiert, die dort Karneval heißt. Eine Woche später wurde das wohl größte Faschingsevent in der Region angesagt: Es wird auch 2022 keine Kol-la-Faschingssitzungen in Gersthofen geben.

