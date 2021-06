Kabarettist Wolfgang Krebs erklärt die Politik in Bayern

Noch ist Luft nach oben beim Zuschauerzuspruch in der Stadthalle Gersthofen und beim Freiluftkino. Die Besucher vor Ort freuen sich aber über den Neustart.

"I gfrei mi so!", strahlte Andrea Eiselt aus Friedberg beim Neustart der Kultur in der Stadthalle Gersthofen. Die vorgeschriebene Maske ist zwar lästig, aber egal: Hauptsache mal wieder raus, fanden auch Jürgen Ziegler und Karin Engl aus Gersthofen. Damit waren sie zwar nicht ganz alleine, doch ein paar mehr als die knapp 100 weit versprengten Besucher hätte die Halle schon vertragen. Es muss wohl erst ankommen in den Köpfen, dass der Kulturbetrieb nach der langen Pandemiepause nun wieder anläuft. Die, die da waren, bekamen von Wolfgang Krebs zur Belohnung erst eine Belobigung für Tapferkeit und dann ordentlich was für ihr Geld. Nicht nur ein Kabarettist, sondern gleich eine ganze Phalanx von Charakteren steht auf der Bühne, wenn es im neuen Programm des bayerischen Politikerklärers um eine ganz existenzielle Frage geht. Warum ist der bayerische Himmel so leer gefegt von CSU-Politikern wie ein veganes Wirtshaus in Altötting?

Weil das eine wichtige Sache ist, kümmert sich der Kini höchstpersönlich um die brenzlige Angelegenheit und um sein geliebtes Bayern so ganz im Allgemeinen. Dessen Flatrate aus dem Paradies wird durch die nötige Kontaktaufnahme mit allen irdischen Akteuren allerdings arg strapaziert. Denn das Sich-kurz-Fassen gehört nicht zu deren größten Tugenden. Vor allem nicht vor den anstehenden Wahlen, für die der Kampf um die Akteure an den Urnen in vollem Gange ist. Keinerlei Probleme mit der Seligkeit sieht der aktuelle Heilsversprecher und bester Ministerpräsident von allen, der Söder Markus. Mit einer kleinen Parteispende könnte das leidige Problem mit den Hürden am Tor zum Paradies elegant aus der Welt geschafft werden, so sein Vorschlag.

Was in Bayern unbedingt zum Wahlkampf dazugehört

Sogar der Hubert darf zum politischen Geschehen was sagen, auch wenn der überwiegende Konsonant "O" die Verständigung nur innerhalb Bayerns zulässt. Beiträge zum Lokalkolorit kommen auch von außerhalb der politischen Szene. Die Allgäuer Schlagerkanone Meggy Montana lockert verkrampften Politik-Sprech gnadenlos auf, während der Scheberl Schorsch den Ablauf eines griabigen Feuerwehrfests in Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering in leuchtenden Farben schildert. Zum Wahlkampf gehört dort zwingend der knusprige Sauriaßl mit Kraut und zahlreiche Knödel als Ergänzung der feurigen Rede des CSU-Granden vor Ort. Seehofer grunzt, FJS wettert und nicht mal Frau Merkel kann sich das Dilemma im bayerischen Himmel erklären. Aber das werden sie schon schaffen, ist sie überzeugt.

Bei Wolfgang Krebs geht es auch 14 Jahre nach dessen Aus als Ministerpräsident nicht ohne die Figur Edmund Stoiber. Foto: Marcus Merk

Als Fachmann für das Brodeln im bayerischen Politik-Kosmos ist Wolfgang Krebs nicht nur auf der Bühne gefragt, wo neueste Entwicklungen flugs ins laufende Programm eingearbeitet werden. Für Anke Hederich aus Meitingen sind seine morgendlichen "Superbayern" in Bayern 1 ein fester Termin im Tagesplan. Deshalb kam sie nach Gersthofen und fand ihren Morgenhelden auch live top. Die Söder-Aiwanger-Schlussszene im Magazin "quer" hat Kultcharakter erreicht.

Welche Politiker ganz gewiss in den Himmel kommen

Nach zwei höchst kurzweiligen Stunden steht dann auch in Gersthofen die erleichternde Erkenntnis im Raum. Die mit dem "C" im Parteinamen kommen ganz sicher alle in den Himmel. Ganz bestimmt. Oder zumindest höchstwahrscheinlich. Wenn Sie meinen, was ich weiß.

Lesen Sie dazu auch

Ein luftiges Vergnügen und ohne Lärm für die Anwohner: Das Freiluftkino Lechflimmern ist auf dem Gelände des ehemaligen Gersthofer Lochs gestartet. Foto: Marcus Merk

Luftiger als in der Stadthalle, aber mindestens ebenso deftig-bayerisch ging es beim zweiten Filmabend im Gersthofer Kinosommer nebenan zu. Mit "Weißbier im Blut" ließen es sich am Sommerabend dort rund 100 Besucher gutgehen. Auch hier gibt's Luft nach oben; Liegestühle für bis zu 500 Kinofans stehen auf dem sauber gekiesten Gelände in der Stadtmitte bereit. "Ganz zufrieden" sei man trotzdem mit dem Start, so die Mitarbeiterin am Eingang. Tickets können ausschließlich online gekauft werden, ein Umstand, der nicht internetaffine Kinofreunde stört, doch organisatorisch sei das nicht anders machbar. Möglich ist das Spektakel in zentraler Lage durch das Silent-Open-Air-Konzept. Mit individuell in der Lautstärke einstellbaren Funk-Kopfhörern ist Ruhe für die Nachbarschaft garantiert. Bis Mitte September heißt es bei Einbruch der Dunkelheit "Film ab".