Kolpingsfamilie Gersthofen will zweites Leben für alte Handys

Plus Die Bestandteile eines Handys kommen aus der ganzen Welt. Bei der Gersthofer Kolpingsfamilie ging es darum, was mit alten Geräten passieren soll.

Handys verwerten und Gutes tun. Zu diesem Thema sprach bei der Kolpingsfamilie Gersthofen Vera Heinz vom Kolping-Diözesanvorstand. "Mit einem Handy haben wir buchstäblich die Welt in Händen," erläutert Vera Heinz. 60 unterschiedliche Metalle und Erze aus aller Welt sind in einem Gerät verarbeitet. Doch sie nannte auch andere Gründe, warum alte Mobiltelefone nicht einfach im Müll landen sollten.