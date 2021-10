Komiker Heinz Erhardt wird im Gersthofer Ballonmuseum wieder lebendig

Plus Für Kalauer und Filmauftritte ist der Komiker Heinz Erhardt bis heute bekannt. Dass dahinter ein sehr ernster Mensch steckte, zeigte ein Abend in Gersthofen.

Er brachte Deutschland in den 50er- bis 70er-Jahren mit seinen Kalauern und Auftritten in Film- und Fernsehkomödien zum Lachen. Bisher sind einige von Heinz Erhardts Werken wie "Noch ein Gedicht" bekannt. Ein Abend mit Michael Schneider im Ballonmuseum Gersthofen erweckte verschiedene davon wieder zum Leben. Doch wie das Publikum erleben konnte, hatte der ewig witzige Erhardt auch eine andere Seite.