Kradfahrerin stürzt bei einer Vollbremsung in Gersthofen

Eine 60-jährige Frau denkt, dass ihr ein Autofahrer die Vorfahrt nimmt. Bei der Vollbremsung verliert sie die Kontrolle über ihr Krad.

Die Frau war laut Polizei am Mittwoch gegen 14.45 Uhr mit ihrem Krad in der Bauernstraße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Bürgermeister-Langhans-Straße wollte ein 30-jähriger Autofahrer nach links in die Bauernstraße einbiegen. Die 60-Jährige dachte, als sie den Wagen des 30-Jährigen sah, er halte nicht und nehme ihr die Vorfahrt. Bei der Vollbremsung verlor sie jedoch die Kontrolle über das Krad und stürzte. Sie erlitt Schürfwunden am Unterarm. Der Sachschaden beträgt sich 1000 Euro. (thia)