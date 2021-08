Gersthofen

vor 16 Min.

Kunst an Gersthofens Anna-Pröll-Mittelschule leuchtet jetzt

Dank LEDs: Der Schriftzug auf der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule wird jetzt in den Abendstunden beleuchtet.

Plus Kunst am Bau: Das Zitat "Dem Guten, Wahren und Schönen" ziert die Fassade der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen. Doch jetzt gab's den letzten Schliff.

Von Gerald Lindner

Die neue Gersthofer Mittelschule ist nach der Widerstandskämpferin Anna Pröll benannt. In ihrer Handschrift zieht sich der rote Schriftzug "Dem Guten, Wahren und Schönen" über das Dach und die ganze Fassadenseite. Jetzt, in der schulfreien Zeit, hat dieser Spruch sein Tüpfelchen auf dem I bekommen. Und auch ein anderer Bereich steht kurz vor der Vollendung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen