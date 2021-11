Kunstrasen, Faschingssitzungen, Spielfelder - wofür Gersthofer Vereine Zuschüsse erhalten

Plus Mehr als 100 Vereine gibt es in Gersthofen. Die Stadt gibt jedes Jahr viel Geld aus, um sie zu unterstützen. Diese Zuschussanträge lagen dem Kulturausschuss vor.

Von den Kleintierzüchtern bis zu Trachtlern und dem größten Sportverein des Landkreises Augsburg. In Gersthofen gibt es mit seinen mehr als 100 Vereinen ein großes ehrenamtliches Engagement. Jedes Jahr im Zuge der Haushaltsberatungen befassen sich die Stadträte mit Zuschussanträgen. Allein, was im Kulturausschuss zur Sprache kam, macht schon eine Menge Geld aus.