Landkreis Augsburg impft ab Mittwoch bei Ikea gegen Corona

So soll das Impftempo in der Region Augsburg steigen: Auf dem Ikea-Parkplatz in Gersthofen kann sich jeder ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen.

Wer Möbel braucht, geht oft zu Ikea. Ab Mittwoch, 11. August, wird auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses allerdings auch geimpft. Unter dem Motto "Impfung ohne Termin - wir kommen zu Ihnen!" kann sich von Mittwoch, 11. August, bis Dienstag, 17. August, (außer am Sonntag, 15. August) jeder und jede mit dem Impfstoff Biontech gegen Corona impfen lassen. Das geht täglich von 10 bis 18 Uhr.

Corona-Impfung bei Ikea in Gersthofen: Weitere Aktionen geplant

Das Angebot des Landkreises Augsburg richtet sich zwar vor allem an die Bewohnerinnen und Bewohner des Augsburger Landes, allerdings kann sich jeder, unabhängig vom Wohnort, vor der Gersthofer Filiale des schwedischen Möbelhauses impfen lassen. Ziel ist es, möglichst viele Leute gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Dies ist nur eine von mehreren Impfaktionen, welche das Landratsamt Augsburg in den nächsten Tagen organisiert. Am Samstag, 14. August, wird im Nebenzimmer der Lechfeldhalle Kleinaitingen von 11 bis 18 Uhr geimpft. Am selben Tag wird im Rathaus Altenmünster von 10 bis 18 Uhr geimpft. Im Klosterwirt Thierhaupten können sich am Sonntag, 15. August, von 10.30 bis 16 Uhr alle impfwilligen Bürgerinnen und Bürger impfen lassen. Am Mittwoch, 18. August, wird erneut im Rathaus Altenmünster von 12 bis 20 Uhr geimpft. Am Samstag, 28. August, kann man sich von 11 bis 19 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen impfen lassen.

Bereits vergangenen Samstag veranstaltete das Landratsamt eine besondere Impfaktion. Unter dem Motto "Impfen & Grillen mit Landrat Martin Sailer" wurden auf dem Rathausplatz in Bobingen Impfungen und Bratwürste verteilt (wir berichteten). Dabei stand der Landkreischef am Grill und verteilte Würstel.. Nach Angaben des Landratsamtes ließen sich trotz des schlechten Wetters 75 Personen impfen.

So ist der Stand der Impfkampagne im Augsburger Land

Im Landkreis Augsburg wurden bisher über 246.000 Impfungen verteilt. 51,9 Prozent der Einwohner haben die Erstimpfung bekommen, knapp 45 Prozent haben bereits die Zweitimpfung erhalten. (dibi)

