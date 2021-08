Landratsamt erlässt Badeverbot für See am Gersthofer Ballonstartplatz

Im Wasser des Badeteichs am Gersthofer Ballonstartplatz wurde eine erhöhte Konzentration von Kolibakterien festgestellt. Nun ist das Gewässer gesperrt.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle des Landratsamts wurden im Schwimmteich am Gersthofer Ballonstartplatz Probleme in der Wasserqualität festgestellt. Die Werte der ersten Kontrolle hätten sich im Grenzbereich bewegt. Bei einer Nachprüfung der "mikrobiellen Auffälligkeiten", wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt, sind die Grenzwerte für Kolibakterien und Enterokokken im Wasser überschritten worden.

Eine Gefahr bestehe für die Menschen, die zuletzt im See baden waren, nicht, heißt es vom Landratsamt. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Schwimmteich am Ballonstartplatz in Gersthofen vorerst gesperrt

Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg hat daher bis auf Weiteres ein Badeverbot für den Schwimmteich am Ballonstarplatz in Gersthofen ausgesprochen. Das Amt geht derweil nicht davon aus, dass Badegäste, die in den vergangenen Wochen im Teich geschwommen waren, sich einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt hätten. In seltenen Fällen könne es beim Verschlucken größerer Wassermengen jedoch zu Magen-Darm-Problemen kommen. (AZ)