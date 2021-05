Lastwagen bleibt in Gersthofen an Laterne und Zaun hängen

Zwei weitere Unfallfluchten meldet die Polizei in Gersthofen aus der Henleinstraße und der Karlsruher Straße.

Erneut hat es in Gersthofen Unfallfluchten gegeben. Beide Vorfälle liegen bereits mehr als eine Woche zurück, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Lastwagenfahrer war irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 1. Mai, und Dienstag, 4. Mai, mit seinem Sattelzug aus dem Tankstellengelände an der Henleinstraße ausgefahren. Dabei blieb er mit seinem Auflieger an einem Zaun und einer Laterne hängen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern. Ebenfalls vom Unfallort geflüchtet ist ein Fahrzeugführer, der vergangenen Samstag zwischen 4.40 und 11.30 Uhr an der Karlsruher Straße das geparkte Auto eines 35-Jährigen beschädigt hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)