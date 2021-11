Gersthofen

06:30 Uhr

Lebensretter gerät auf der A8 in einen schweren Auffahrunfall

Plus Michael Schalk ist mit Freund und Hund auf dem Heimweg nach Gablingen. Beim Spurwechsel auf die B17 bemerkt eine Autofahrerin hinter ihm zu spät, dass er verkehrsbedingt bremsen muss.

Von Matthias Schalla

Zweimal schon hat Michael Schalk aus Gablingen Menschen das Leben gerettet. Erst vor wenigen Monaten konnte er einem Mann, der in einer Tankstelle in Stettenhofen zusammengebrochen war, mit Mund-zu-Mund-Beatmung helfen. Im Jahr zuvor war er mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet worden, weil er in Augsburg einen in den Hettenbach gefallenen Mann vor dem Ertrinken rettete. Nun ist Schalk am Freitagabend auf der A8 bei Gersthofen selbst in einen schweren Unfall verwickelt worden.

