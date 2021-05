Lkw-Fahrer fährt in Gersthofen ein Verkehrszeichen um und flüchtet

Mit seinem Lkw-Gespann reißt der Fahrer an der Ausfahrt der B2 bei Gersthofen-Nord ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Ein Zeuge merkt sich das Kennzeichen.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Gersthofen am Dienstag eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Nun laufen die Ermittlungen gegen die Halterfirma.

Der Lkw-Fahrer wollte laut Polizei gegen 12 Uhr an der Ausfahrt Gersthofen-Nord die B2 verlassen. Noch in der Abfahrtsschleife wendete er sein Gespann, um in den Kreisverkehr einfahren zu können. Dabei touchierte er mit dem ausschwenkenden Hänger ein Verkehrszeichen und riss es aus der Verankerung. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Da sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Lkws merkte, folgen weitere Ermittlungen gegen die Halterfirma. (thia)

Lesen Sie auch: