Gersthofen

11:18 Uhr

Lkw-Fahrer verliert in Gersthofen während der Fahrt den Sattelanhänger

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch in Gersthofen während der Fahrt plötzlich seinen Anhänger verloren.

In Gersthofen an der Anschlussstelle Neusäß rutscht plötzlich einem Sattelschlepper der Anhänger vom Zugfahrzeug und landet in der Leitplanke.

Dieser Unfall hätte schlimm ausgehen können. Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch während der Fahrt plötzlich seinen Anhänger verloren. Nach Auskunft der Polizei überquerte der 35-jährige Lkw-Fahrer gegen 17.10 Uhr gerade die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Neusäß in Richtung Hirblingen, als sich sein Sattelanhänger löste. Der führerlose Anhänger stieß jedoch lediglich gegen die Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. (thia)

