Luftfilter für Schulen: Gersthofer Stadtrat lässt die Anschaffung prüfen

Plus Bringen Luftfilter Sicherheit im Klassenzimmer vor Corona? Der Gersthofer Stadtrat war sich da nicht so sicher. Dennoch wird ein Kauf vorbereitet.

Werden künftig Luftfilter in den Klassenzimmer benötigt, um einen Distanzunterricht zu vermeiden? Diese Frage prägte die Sitzung des Gersthofer Stadtrates. Dabei zweifelten viele Mitglieder am Nutzen solcher Filteranlagen, weil trotz ihrer Verwendung noch regelmäßig gelüftet werden muss. Nach mehrstündiger Diskussion fassten sie allerdings einen umfangreichen Beschluss.