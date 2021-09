Macht Gersthofen aus der Goetheschule Wohnungen?

Plus Die bestehende Schule in Gersthofen ließe sich nur mit hohem Aufwand modernisieren. Deshalb gibt es einen Neubau - und bereits Pläne für das alte Gebäude.

Viele Gersthofer haben dort das Abc gelernt, doch jetzt sind ihre Tage bald gezählt. Die Stadt Gersthofen peilt einen Neubau der Goethe-Grundschule auf dem gleichen Gelände an. Gleichzeitig sollen die alten Klassengebäude weiter verwendet werden. Offen ist noch, wofür.