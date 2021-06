Gersthofen

19:30 Uhr

Mädchen verletzt sich an einer Scherbe - gibt es in Gersthofen zu viel Müll?

Plus Sie wollte ihre Tochter in Gersthofen nur im Gras spielen lassen. Doch dann verletzt sich die kleine Maya an einer Glasscherbe. Gibt es in der Stadt ein Müll-Problem?

Von Diana Zapf-Deniz

Als Jessica Arloth mit ihrer neun Monate alten Tochter Maya auf die grüne Wiese bei der Kapelle St. Emmeram in Gersthofen geht, hätte die Mutter nicht gedacht, dass sie kurz darauf mit der Kleinen in die Notaufnahme fahren muss. Denn verborgen in der unscheinbaren Grasfläche verbarg sich eine große Gefahr. Dass Menschen in Gersthofen nach dem Feiern ihren Müll hinterlassen, ist keine Seltenheit.

