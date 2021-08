Mann klaut Kleidung in Geschäft in Gersthofen

Ein Ladendetektiv beobachtet, wie ein Dieb in Gersthofen Kleidung im Wert von über 100 Euro stiehlt.

Kleidung im Wert von mehr als hundert Euro wollte ein Dieb in Gersthofen mitgehen lassen. Doch laut Polizei kam ihm der Ladendetektiv des Geschäfts in der Ziegeleistraße am Montagmittag auf die Schliche. Er soll beobachtet haben, wie ein 46-Jähriger mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nahm. An der Kasse wurde der Mann angehalten und befragt. Dabei soll er zugegeben haben, dass er die Kleidung in der Kabine angezogen und anbehalten hatte. Der Dieb kassierte eine Anzeige. (kinp)