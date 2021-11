Mann wird in in Gersthofen mit falschem Führerschein erwischt

Ein Autofahrer gab sich bei einer Verkehrskontrolle in Gersthofen als jemand anders aus. Doch die Polizei schöpfte auf der Dienststelle Verdacht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Kapellenstraße in Gersthofen ein 25-jähriger Augsburger angehalten und kontrolliert. Der Mann sagte, keinerlei Ausweisdokumente mit sich zu führen, und nannte seinen Namen. Bei der Überprüfung der genannten Personalien konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden, und der 25-Jährige konnte seine Fahrt fortsetzen.

Genannte Person ist polizeilich bekannt

Bei einer nochmaligen Überprüfung der genannten Daten auf der Dienststelle kam heraus, dass die Person, deren Namen der Autofahrer genannt hatte, bereits polizeilich bekannt war und äußerlich zwar Ähnlichkeiten mit dem Kontrollierten aufwies, es sich letztlich aber um eine andere Person handelte. Bei einer erneuten Überprüfung der Halteranschrift konnte der 25-Jährige angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er seit einiger Zeit keinen Führerschein mehr besaß und daher die falschen Personalien angab. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Namensangabe. (kar)

