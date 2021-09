Mehrfamilienhaus und Lagerhalle - in Gersthofen wird weiter kräftig gebaut

Plus In Gersthofen wird weiter fleißig gebaut. Eine Reihe privater Anträge musste der Bauausschuss behandeln. Warum nicht alle davon Zustimmung fanden.

Immer mehr freie Flächen innerhalb des Gersthofer Stadtgebiets sollen bebaut werden. Auch wenn Stadtverwaltung und Stadtrat eine Verdichtung grundsätzlich nicht unbedingt ablehnen, erhielten doch nicht alle Anträge die Zustimmung des Bauausschusses. Behandelt werden mussten auch "alte Bekannte" unter den Bauantragen.