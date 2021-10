Mit Maske an den Start? So soll der Gersthofer Silvesterlauf stattfinden

Plus Nach einer Zwangspause wegen Corona soll der 54. Gersthofer Silvesterlauf stattfinden. Aber es gibt einige Einschränkungen.

Das Münchner Oktoberfest ist wegen Corona gleich zweimal ausgefallen - der Gersthofer Silvesterlauf soll nach einjähriger Pause am 31. Dezember diesen Jahres wieder stattfinden. Es wäre die 54. Auflage. "Aufgrund der aktuellen Lage und den Impffortschritten gehen wir davon aus, dass der Silvesterlauf 2021 in Präsenz stattfinden wird", sagt Manfred Lamprecht. Der Präsident des TSV Gersthofen hat die Organisation dieser Traditionsveranstaltung von seinem Vorgänger Hinrich Habenicht übernommen. Nach derzeitigem Stand der Dinge wird es aber aufgrund der Hygiene- und Corona-Schutzmaßnahmen einige Einschränkungen geben.