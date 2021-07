Gersthofen

Mit dem Fahrrad um die Welt - Weltenbummler im Sommerkino Gersthofen

Plus 43.600 Kilometer in 761 Tagen - der 24-jährige Dennis Kailing reiste mit seinem Fahrrad durch 41 Länder. Dabei entstand ein Film, den der Weltenbummler in Gersthofen vorstellte.

Von Philipp Kinne

Wer derzeit nicht in den Urlaub fahren kann, kam in Sachen Reisen beim Gersthofer Sommerkino auf seine Kosten. Denn mit der Reisedoku "Besser Welt als Nie" erlebten die Zuschauer im Silent Open Air im Herzen der Ballonstadt eine 111-minütige Weltreise. Diese beginnt im hessischen Gelnhausen. Dort dachte sich der damals 24-jährige Dennis Kailing, dass er mal raus möchte und eine Auszeit braucht. So fuhr er unerfahren einfach mal zwei Jahre um die ganze Welt – mit dem Fahrrad.

