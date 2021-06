Mit mehr als zwei Promille in Gersthofen vom Fahrrad gestürzt

Mächtig betrunken stürzt ein 36-Jähriger in Gersthofen von seinem Fahrrad. Zum Glück verletzt er sich nur leicht.

Leicht verletzt ist ein 36-Jähriger nach einem Sturz vom Fahrrad in Gersthofen. Laut Polizei fuhr der Mann am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Radweg am Mühlängerle. Kurz vor der Grüntenstraße stürzte der offenbar mächtig betrunkene Mann vom Rad. Er verletzt sich nur leicht und musste deshalb nicht behandelt werden. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der Radler mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte. (kinp)