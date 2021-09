Gersthofen

Nachverdichtung, Stadtpark im Loch: So könnte Gersthofen in 20 Jahren aussehen

Vom Straßendorf zur florierenden Stadt. Schon einmal machte Gersthofen eine gewaltige Entwicklung durch. Diese könnte sich in den nächsten 20 Jahren fortsetzen.

Plus Wohnungen statt alter Bauernhöfe, neues Zentrum beim Gersthofer Loch. Die Stadt könnte sich in den nächsten 20 Jahren deutlich verändern. Das Potenzial ist da.

Von Gerald Lindner

Vom Straßendorf zur florierenden Stadt. Schon einmal machte Gersthofen eine gewaltige Entwicklung durch. Diese könnte sich in den nächsten 20 Jahren fortsetzen, wenn denn angedachte Projekte in Angriff genommen werden. Ob Gersthofer Loch oder jahrzehntealte Gewerbeanlagen – das Potenzial für eine städtebauliche Gestaltung ist durchaus vorhanden. Welche Stellen im Stadtgebiet das sind und was Gersthofen noch zu erledigen hat.

