Naturfreunde Gersthofen sind erfolgreich im Jubiläumsjahr

Plus Die Gersthofer Naturfreunde haben über 800 Mitglieder - Tendenz steigend. Der 100. Geburtstag wurde in diesem Jahr nachträglich groß gefeiert.

Die Naturfreunde Gersthofen feiern 101-jähriges Jubiläum. Die Gründerväter Sepp Enzinger und Fritz Wagner hätten es sich 1920 wohl nicht erträumt, dass im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ein beachtlicher Verein mit über 800 Mitgliedern entstanden ist. Mit ihrer Mitgliederzahl gehören die Gersthofer bundesweit zu den größten Ortsgruppen. Der Verein konnte trotz der monatelangen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie seinen Mitgliederstand sogar ausbauen.