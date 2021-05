Gersthofen

28.05.2021

Naturschützer sorgen sich um die Vögel am Lech

Plus Bis Mitte Juli sind Teile des Lechs Sperrzone. Gebietsbetreuer Philipp Hornung erklärt, warum das nötig ist und welche Auswirkungen die Corona-Krise hat.

Von Tobias Karrer

Wo seltene Vogelarten wie der Flussregenpfeifer brüten, dürfen einige Bereiche am Lech bis Mitte Juli nicht betreten werden, um die Natur zu schützen. Gebietsbetreuer Philipp Hornung hat auf den Kiesbänken zwischen Gersthofen und Meitingen schon so manches gefunden und erlebt. Er ist überzeugt: Die Pandemie wirft den Artenschutz um Jahre zurück. Denn in den vergangenen Monaten kamen viel mehr Menschen an den Lech.

